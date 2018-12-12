شكرا لقرائتكم الحضرى يرفض الاستسلام ويواصل التأهيل بالجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجاوز عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أزمته الأخيرة مع نادي الإسماعيلي بخوض تدريبات شاقة في صالة "الجيم"، والتي أثبت خلالها مقولته المعتادة: "العمر مجرد رقم فى البطاقة"، حيث خاض السد العالي صاحب الـ 45 عامًا تدريبات بدنية شاقة من أجل الحفاظ على لياقته.

وحدثت مؤخرًا أزمة كبرى بين الحضرى ونادى الإسماعيلى، بعدما رفض اللاعب السفر مع البعثة إلى بوروندى بسبب مرض والدته، الأمر الذى أدى لسوء العلاقة بين الطرفين والسعى في الوقت الحالي لإنهائها.

ونشر الحضرى مقطع فيديو عبر صفحته على "فيس بوك" خلال القيام بتدريبات في الجيم، معلقًا عليه: "الوسيلة الوحيدة إلى النجاح هي الاستمرار بقوة حتى النهاية".