شكرا لقرائتكم الطلائع يحشد أسلتحه الثقيلة لمواجهة المقاصة فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أختار البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة المقاصة المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى ختام منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام .

وضمت القائمة كل من : "محمد بسام ومحمد شعبان واحمد سامي واسلام جمال وخالد سطوحي ومحمد أبو المجد بوشا واسلام سري وعاصم صلاح وفرانك ستيفن ومحمد رزق وحسن اوساسا واحمد سمير وكابوريا وعموري ومصطفى محمد واحمد جعفر ومؤمن ابراهيم وعلي الزاهدي.

ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 21 هدف فيما يحتل المقاصة المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 2 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 13 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.