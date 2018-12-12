شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنع القطن التشادى من مرانه الرئيسى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب إقامة مباراة الأهلى و جيما الأثيوبي بعد غد الجمعة، باستاد برج العرب فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا فى منع فريق القطن التشادى من خوض مرانه الرئيسى قبل مواجهة الزمالك مساء السبت بالكونفدرالية.

ويلتقى الزمالك مع القطن التشادى السبت المقبل بملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على خوض الفريق الضيف مرانه الرئيسى قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة على نفس الملعب ولكن سيكون استاد برج العرب مشغولا فى هذا التوقيت بإقامة لقاء الأهلى وبطل أثيوبيا .

وتسمح لوائح الكاف بعدم خوض الفريق الضيف تدريباته على ملعب المباراة حال انشغاله بمباراة رسمية تابعة لبطولات الاتحاد الأفريقى وهو ما ينطبق على فريق القطن التشادى وبالتالى لا يحق له الاعتراض على عدم خوض تدريباته بملعب برج العرب قبل مواجهة الزمالك .

وتصل بعثة القطن التشادى إلى القاهرة عصر غدا الخميس وفور وصولها ستتوجه البعثة إلى الإسكندرية ولن يكون هناك وقت كافى أمام بطل تشاد لخوض أى مران بملعب برج العرب قبل مواجهة الزمالك مساء السبت .