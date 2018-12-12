شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد يقتل سموحة بهدف التعادل في ديربى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع سموحة فى الوقت القاتل بنتيجة 1 / 1 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف سموحة المهاجم الأثيوبي أوميد أوكيري في الدقيقة 54، وأحرز هدف زعيم الثغر رزاق سيسيه فى الدقيقة 96 ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 20 نقطة في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 21 فى المركز السادس.

ضم تشكيل سموحة.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، الدفاع: أمير عابد - سيد فريد - محمود عزت - محمود منصور، الوسط: محمود سيد - أحمد حمص - إسلام صالح، الهجوم: أوميد أوكيرى - محمد حمدى ذكى - ديريك نسيبامبى.

بينما ضم تشكيل الاتحاد.. حراسة المرمى: الهانى سليمان، الدفاع: كريم الديب - محمد بازوكا - محمود رزق - محمود شعبان، الوسط: محمد ناصف - نور السيد - ديديه كوريه، الهجوم: رزاق سيسيه - بناهينى - خالد قمر.

وغابت الاثارة والمتعة عن أحداث أول 45 دقيقة من عمر اللقاء، لاسيما وأن فريق سموحة كان الأكثر استحواذًا على الكرة وشن هجمة واحدة بها خطورة عن طريق محمود السيد إلا أن الهاني سليمان نجح في التصدى للكرة والحفاظ على نظافة شباكه.

كما شهد اللقاء حدوث مشادة بالأيدي بين الجماهير التى تواجدت في مدرجات زعيم الثغر، تم فض الاشتباك سريعًا بعد تدخل بعض المتواجدين.

وفى الشوط الثاني كثف سموحة هجومه على مرمى سيد البلد، ونجح الأثيوبي أوميد أوكيرى مهاجم الفريق الأزرق في إحراز هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وبعد تقدم سموحة بدأ الاتحاد السكندري في البحث عن هدف التعادل وشن أكثر من هجمة خطرة عن طريق خالد قمر وبناهيني، إلا أن أبو جبل حارس المرمى كان بالمرصاد.

واستمر ضغط زعيم الثغر حتى تمكن الإفواري رزاق سيسيه من إحراز هدف التعادل لفريقه فى الوقت القاتل بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليحرم سموحة من الفوز ويقتنص نقطة التعادل للاتحاد.