شكرا لقرائتكم خبر عن لطيف: فخور بمنتخب الشاطئية رغم ضياع حلم التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه خالد لطيف عضو مجلس ادارة الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية الشكر للجهاز الفني ولاعبي المنتخب علي ما قدموه في البطولة الافريقية رغم الخسارة من منتخب نيجيريا وضياع حلم التأهل لكأس العالم ببارجواي .

وقال لطيف " الجهاز الفني واللاعبين أدوا ما عليهم ولم يقصروا، الا أن التوفيق لم يكن حليفنا في حين كان حليف النسور الخضراء ".

وتابع لطيف " المنتخب كان يريد تحقيق انجاز له وللاتحاد المصري وكان يرغب في اسعاد الشعب المصري والجميع لم يبخل بشئ ولن نتنازل علي المركز الثالث في البطولة " .