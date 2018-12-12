شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب الباردة .. تدريبات عنيفة لعصام الحضرى داخل صالة "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طريق مسدود، هذا ما يمكن أن نصف به العلاقة التى وصلت بين عصام الحضرى وإدارة نادى الإسماعيلى، على خلفية الأزمة التى نشبت بين الطرفين مؤخرا.

ردود عصام الحضرى دائما ما تكون مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحفز نفسه دائما رغم تقدمه فى السن، من خلال استمراره فى عمليات التدريبات البدنية التى يخوضها بشكل يومى داخل صالات "الجيم" وهو يتدرب بشكل منفرد .

الحضرى ينشر بين اليوم و الأخر مقاطع من تدريباته الفردية من "الجيم" على انستجرام، ويقوم بالتعليق عليها بتحفيز نفسه بالاستمرار فى التقدم وتحدى الذات.

الحضرى نشر اليوم مقطع جديد من داخل صالة الجيم وهو يخوض تدريبات بدنية شديدة العنف، معلقا عليها قائلا : "الوسيلة الوحيدة إلى النجاح هى الاستمرار بقوة حتى النهاية"

التطورات الأخيرة التى شهدتها أزمة الحضرى مع إدارة الاسماعيلى كانت رفض النادى الحل الودى مع الحضرى، وفى نفس الوقت يصر المسئولون على استمراره مع النادى حال عدم وصول عرض مادى يرضى المجلس للموافقة على بيعه.