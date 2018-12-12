شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سموحة يتقدم على زعيم الثغبر بـ"هدف" أوكيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أوميد أوكيرى مهاجم سموحة هدف التقدم لفريقه، فى شباك الاتحاد السكندري بالدقيقة 54 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت تشكيلة سموحة.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، الدفاع: أمير عابد - سيد فريد - محمود عزت - محمود منصور، الوسط: محمود سيد - أحمد حمص - إسلام صالح، الهجوم: أوميد أوكيرى - محمد حمدى ذكى - ديريك نسيبامبى.

بينما ضمت تشكيلة الاتحاد.. حراسة المرمى: الهانى سليمان، الدفاع: كريم الديب - محمد بازوكا - محمود رزق - محمود شعبان، الوسط: محمد ناصف - نور السيد - ديديه كوريه، الهجوم: رزاق سيسيه - بناهينى - خالد قمر.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 2 وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 تعادل فى 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.