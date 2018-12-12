إنييستا يرد على بيليه بتصريح ناري ينصف ميسي

رد نجم المنتخب الإسباني أندريس إنييستا، الذي يلعب حاليا في خط وسط "فيسيل كوبه" الياباني، على تصريحات أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، التي قلل فيها من مهارات مهاجم نادي برشلونة ليونيل ميسي.

وقال بيليه في تصريحات الأسبوع الماضي، إن ليونيل ميسي لديه مهارة واحدة فقط، تتمثل باعتماده بشكل مبالغ فيه على قدمه اليسرى، وهو ما بدا غير صحيح بالنسبة لإنييستا، الذي وصف ميسي بأنه "أفضل لاعب في التاريخ".

وأشار إنييستا (34 عاما) في تصريحات صحفية إلى أن "ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ. لديه مهارات تسجيل الأهداف بالرأس والقدم اليمنى واليسرى. لم...