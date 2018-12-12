محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: خطف الاتحاد السكندري، تعادلا قاتلاً أمام سموحة في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد برج العرب. تقدم سموحة في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب أوميد أوكوري، فيما أدرك رزاق سيسيه هدف التعادل القاتل في الدقيقة 96. ورفع الاتحاد رصيده لـ20 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتقى سموحة للمركز السادس برصيد 21 نقطة. وكان الاتحاد السكندري أقصى سموحة يوم الجمعة الماضي، بركلات الجزاء الترجيحية، في دور الـ16 لكأس مصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتعادل بهدف قاتل أمام سموحة في الدوري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .