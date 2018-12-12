المغرب: لن نتقدم بملف لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالقادر سعيد:

أعلن المغرب، الأربعاء، عدم تقدمه بترشيح لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل عام (2019)، بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون.

ونقلت قناة الرياضية المغربية تصريحات لوزير الشباب والرياضة في المملكة المغربية أكد خلالها أنه لا نية لدى السلطات هناك للتقدم بملف لاستضافة كأس أمم إفريقيا العام المقبل.

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن فتح باب الترشيحات لاستضافة كأس أمم إفريقا 2019 في الخامس من ديسمبر الجاري على أن يتم غلق باب الترشح في الـ14 من الشهر نفسه.

وسيتم اختيار البلد المنظم للبطولة الإفريقية التي تقام لأول مرة صيفاً، خلال جمعية عمومية استثنائية تُعقد في داكار في التاسع من شهر يناير المقبل.

يذكر أن مصر كانت قد أعلنت عدم وجود نية لديها للتقدم بملف لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، بينما كانت المغرب هي المرشح الأقوى لاستضافة البطولة.