الأهلي يرفع قيمة إضافة الزوج أو الزوجة للعضوية لـ 6000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وافق مجلس إدارة النادي اللأهلي برئاسة محممود الخطيب، على رفع قيمة إضافة الزوج أو الزوجة للعضوية لـ6000 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.

وأشار مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر يبان أورده على موقع الرسمي، اليوم الأربعاء إلى أن ذلك يأتي مع البدء بالتعامل بلائحة النادي الخاصة الجديدة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد رفع قيمة عضوية النادي العامة لمبلغ 500 الف جنيه، كما تم تحديد قيمة الاشتراك في فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس بـ200 ألف جنيه.