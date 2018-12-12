الأهلي يتوجه إلى إثيوبيا بقائمة غير مكتملة ومهاجم وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف عن قائمة الفريق لمواجهة جيما كينيما الإثيوبي، في مباراة ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم الجمعة المقبلة.

وتشهد قائمة الفريق نقص كبير في صفوفه، ولن يتمكن الأهلي من خوض اللقاء بـ18 لاعبًا كما هو متعارف 11 أساسيًا و7 بدلاء.

وقام الأهلي بقيد 23 لاعبًا في القائمة الإفريقية لكنه يفقد في لقاء الذهاب 7 لاعبين من هؤلاء بسبب الإيقاف والإصابة.

ولن يتواجد في قائمة الأهلي سوى 3 لاعبين في قلب الدفاع، كما لا يضم إلا عنصر واحد فقط في الهجوم وهو مروان محسن.

وتكونت قائمة الفريق من:

حراسة المرمى: شرف إكرامي، علي لطفي.

خط الدفاع: ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: كريم وليد "نيدفيد"، حسام عاشور، هشام محمد، عمرو السولية، إسلام محارب، أحمد حمودي، محمد شريف، ميدو جابر، ناصر ماهر، وليد سليمان.

الهجوم: مروان محسن.