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الاتحاد الدولي للسلة يختار علي خليفة للمشاركة في معسكر BWB

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الاتحاد الدولي للسلة يختار علي خليفة للمشاركة في معسكر BWB
كتب- عادل يوسف


تلقى اتحاد كرة السلة خطابًا من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA اليوم الثلاثاء يعلن فيه إختيار اللاعب علي خليفة للمشاركة في معسكر النسخة الخامسة من BWB تحت إشراف

الرابطة والاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.
ويتم إختيار كل لاعب للمشاركة في هذا المعسكر بناءً على مهاراته المتميزة في اللعبة وقدراته القيادية داخل

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أرض الملعب.
وأقامت الرابطة الوطنية  لكرة السلة الأمريكية (NBA) و الاتحاد الدولى لكرة السلة (FIBA) معسكر BWB في 35 مدينة في 28 دولة في ست قارات منذ عام 2001 ، وتم تصعيد  53 من خريجي BWB للعب في الـ NBA
 

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