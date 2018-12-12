كتب- عادل يوسف
الرابطة والاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.
تلقى اتحاد كرة السلة خطابًا من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA اليوم الثلاثاء يعلن فيه إختيار اللاعب علي خليفة للمشاركة في معسكر النسخة الخامسة من BWB تحت إشراف
ويتم إختيار كل لاعب للمشاركة في هذا المعسكر بناءً على مهاراته المتميزة في اللعبة وقدراته القيادية داخل
وأقامت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) و الاتحاد الدولى لكرة السلة (FIBA) معسكر BWB في 35 مدينة في 28 دولة في ست قارات منذ عام 2001 ، وتم تصعيد 53 من خريجي BWB للعب في الـ NBA
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للسلة يختار علي خليفة للمشاركة في معسكر BWB على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .