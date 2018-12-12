وزير الرياضة يتابع آخر الإستعدادات لإستضافة مارثون زايدالخيري

كتب- عادل يوسف وعبد الرحمن ابو هاشم



يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإستعدادات الجارية تمهيدا لإستضافة محافظة الاسماعلية للنسخة الخامسة، من مارثون زايد الخيري والمقرر إقامته 28 ديسمبر الجاري.

وقد تابع وزير الشباب والرياضة

مع اللجنة المنظمة آخر إستعدادات اللجان، وما تم من أعمال بشأن خروج المارثون بصورة تليق باسم مصر والامارات.وأكد د.أشرف صبحي على التعاون الكبير والمثمر مع الجانب الاماراتي، والمتمثل في السفارة الإماراتية بالقاهرة، وكذلك اللجنة العليا الإماراتية المشاركة في تنظيم هذا الحدث الكبير.وأضاف د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن عائد هذا المارثون سيخصص لمستشفى الجذام ومستشفى شفاء الأورمان.