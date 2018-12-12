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محمد صلاح أمام نابوليكتب- محمد معتز صلاح الدين
نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في قيادة فريقه للصعود إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بفضل هدفه الذي سجله على مرمى شباك نابولي، والتي جمعت بينالفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأخيرة دور المجموعات من البطولة.
وعقب انتهاء المباراة حرص محمد صلاح على إهداء قميصه إلى طفل من
شاهد.. محمد صلاح يهدي قميصه لطفل يبكي في مباراة ليفربول ونابولي
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