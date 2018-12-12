محمد صلاح أمام نابولي

كتب- محمد معتز صلاح الدين

نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في قيادة فريقه للصعود إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بفضل هدفه الذي سجله على مرمى شباك نابولي، والتي جمعت بين

الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأخيرة دور المجموعات من البطولة.

وعقب انتهاء المباراة حرص محمد صلاح على إهداء قميصه إلى طفل من

مشجعي ليفربول كان يبكي راغبًا في الحصول قميصه، وهو ما قام به محمد صلاح بالفعل، و كانت علامات الفرحة على وجه الطفل و هو يبكى تثلج الصدر كثيرًا.

شاهد.. محمد صلاح يهدي قميصه لطفل يبكي في مباراة ليفربول ونابولي