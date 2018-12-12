صبري ومأمون في نصف نهائي بطولة الأساتذة العرب للتنس بالرياض

كريم مأمونكتب- عادل يوسف
تأهل المصريان شريف صبري وكريم مأمون للدور نصف النهائي من بطولة الأساتذة العرب الثانية للتنس المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض.
تأهل شريف صبري لهذا الدور بعد تغلبه على البحريني الياس عبدالرضا بمجموعتين ( 6-3 ، 6-1)، ليواجه اليوم الأربعاء السعودي فهد السعد الذي تفوق على العماني يونس الرواحي
وفي نصف النهائي الآخر لبطولة الاساتذة العرب، يلعب المصنف الأول في البطولة كريم مأمون مع
وكان كريم مأمون قد تفوق على الجزائري حسان محمد بمجموعتين دون رد 1-6 0-6 في مباريات دور الثمانية .
من جهته أبدى المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس فواز الحكمي مدير البطولة سعادته بما ظهرت به مباريات البطولة من مستويات فنية راقية من كافة اللاعبين الذين استمتعت بهم الجماهير الحاضرة.
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