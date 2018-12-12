شاهد.. الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً من سموحة في الدوري الممتاز

كتب - عادل أبو الفضل

تمكن الإتحاد السكندري من خطف تعادل في الدقائق الأخيرة أمام سموحة بهدف لكل منهما، باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاربعاء على ملعب ستاد برج العرب، في الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز.

كانت المباراة هادئة خلال أحداث الشوط الاول، ولكن مع بداية الشوط الثاني تحسن

الاداء بشكل ملحوظ خاصة من جانب سموحة الذي استطاع احراز هدف التقدم عبر أوميد أوكري في الدقيقة 54، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لم يحسن الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري من التعامل معها.

وحاول الاتحاد إدراك هدف التعادل قبل نهاية المباراة، حتى تمكن رزاق سيسيه من إستغلال ضربة ركنية تصل إليه الكرة وحيداً داخل منطقة الجزاء ليسددها في المرمى معلناً عن هدف تعادل قاتل في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل من الضائع.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الإتحاد السكندري إلى 20 نقطة بالمركز الثامن، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 21 في المركزالسادس.

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