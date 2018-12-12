اسينسيو وبنزيما يقودان ريال مدريد أمام سسكا موسكو

اسينسيو وكريم بنزيما

كتب - عادل أبو الفضل

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة سسكا موسكو الروسي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدروي أبطال أوروبا.

واعتمد المدير الفني للفريق الملكي في

تشكيل الفريق اليوم على منح الراحة لبعض اللاعبين الأساسيين، ليجلسوا على مقاعد البدلاء، خاصة مع حسم ريال مدريد للتأهل إلى ثمن نهائي دوري الابطال.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كروتوا

الدفاع: خيسوس فاييخو، مارسيلو دا سيلفا، الفارو اودريوزولا، خافيير سانشيز

الوسط: فيديريكو فالفيردي، ماركوس لورنتي، ماركو أسينسيو، إيسكو

الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: كيلور نافاس، كارفاخال، لوكا مودريتش، جاريث بيل، فاران، توني كروس، لوكاس فاسكيز.