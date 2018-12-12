إسراء السيد تحصد ٩ ميداليات في البطولة العربية لرفع الأثقال

إسراء السيدكتب- محمد صبحي:
فازت الرباعة الناشئة إسراء السيد بـ ٩ ميداليات بواقع ٨ ذهبيات و فضية في منافسات البطولة العربية للناشئين و الكبارو بطولة التضامن الدولية المقامين حاليًا باستاد القاهرة الدولي.
وتوجت، اسراء، بـ ٩ ميداليات
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