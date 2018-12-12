إسراء السيد تحصد ٩ ميداليات في البطولة العربية لرفع الأثقال

إسراء السيد كتب- محمد صبحي: فازت الرباعة الناشئة إسراء السيد بـ ٩ ميداليات بواقع ٨ ذهبيات و فضية في منافسات البطولة العربية للناشئين و الكبار و بطولة التضامن الدولية المقامين حاليًا باستاد القاهرة الدولي. و بطولة التضامن الدولية المقامين حاليًا باستاد القاهرة الدولي. وتوجت، اسراء، بـ ٩ ميداليات (خطف وكلين ومجموع) في منافسات وزن ٦٤ كجم بالبطولة العربية للناشئين والكبار و بطولة التضامن الدولية بعد أن حققت ٩٤ كجم في الخطف و١١٣ كجم في الكلين.

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