فان دايك: ليفربول استحق الفوز على نابولي.. وأليسون أنقذنا

كتب- محمد معتز صلاح الدين

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي عن فوز فريقه أمس، على نظيره نابولي الإيطالي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكد فان دايك على أحقية ليفربول في الفوز بمباراة الأمس بعد تقديم أداء رائع من جميع اللاعبين، كما أشاد بزميله حارس مرمى الفريق، أليسون بيكر، الذي تصدى لكرة خطيرة بالدقائق الأخيرة، كادت أن تكلف ليفربول توديع البطولة.

وقال دايك " كان فوزًا مستحقًا للغاية في النهاية،

في المباريات التي لعبناها، أظهرنا من نحن، لقد خلقنا الكثير من الفرص الكبيرة، الكثير من الضغط، الكثير من اللحظات الرائعة".

وأضاف "إنه وقت عظيم بأن تكون فيه لاعب أو مشجع لليفربول، تفهمت التوتر من الجمهور لأن نابولي إذا سجلوا هدفًا واحدًا لكان علينا تسجيل هدفين آخرين، كان يمكن أن نجعل الأمر أسهل، كان بإمكاننا إحراز هدفين أو ثلاثة آخرين مع الفرص التي سنحت لنا، المهم أننا فزنا و

أنجزنا المهمة".

وعن تصدي أليسون "‏أليسون قام بتصدي رائع خلال المباراة وأنقذنا بصورة كبيرة، إنّه حارس عظيم، نحن لم نحقق أي شيء على الإطلاق، لقد فزنا بمباراة فقط وتواجدنا في الدور القادم، علينا التركيز في المستقبل".

وتابع "لقد احتاجوا إلى هدف واحد، و كانت لديهم فرصتهم، لكن أليسون كان هناك ليقوم بوظيفته! ، كان التصدي لا يصدق، و رأيت رد فعلي أيضًا، من المهم جدًا أن يكون لديك هذا الشخص خلفك".

وصعد ليفربول رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما فاز على نظيره نابولي بهدف نظيف، عبر محمد صلاح، إلى الدور القادم من بطولة دوري الأبطال، بينما ودّع نابولي البطولة و هبط إلى بطولة الدوري الأوروبي.