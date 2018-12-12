رسمياً .. المغرب تعلن عدم تقدمها لإستضافة كأس الامم الافريقية 2019

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أعلن رشيد الطالبي وزير الشباب والرياضة المغربي ان بلاده لن تترشح لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية 2019 .
وقال الطالبي في تصريحات خاصة لقناة الرياضية المغربية : " المغرب لن يقدم ترشيحه لإستضافة كأس أمم إفريقيا " .
وكانت تقارير صحفية مغربية قد أكدت ان بياناً رسمياً سيتم اصداره للاعلان عن عدم الترشح لاستضافة البطولة، بعد الاتهامات التي وجهت للمغرب بانها تقف خلف قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بسحب تنظيم البطولة من الكاميرون .
واشارت التقارير الي ان المغرب تريد بهذا القرار الحفاظ علي علاقتها الطيبة بجميع البلدان الافريقية .
واوقع قرار المغرب بعد الترشح لاستضافة الكان الاتحاد الافريقي في مأزق حيث انه لم يتلقي حتي الآن اي طلب لاستضافة البطولة قبل 48 ساعة فقط من انتهاء المهلة التي خددها لتلقي طلبات الإستضافة .
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