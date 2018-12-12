16 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة جيما الاثيوبي

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فريق الاهليكتب- محمد اللاهوني ورامي جمال
أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، قائمة تضم 16 لاعبًا لخوض لقاء جيما الإثيوبي بعد غدٍ الجمعة في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وضمت القائمة شريف إكرامي، وعلي لطفي؛ وساليف كوليبالي، وأيمن اشرف، ومحمد هاني، وكريم نيدفيد؛ وحسام
يغيب عن الأهلي في مباراة جيما الإثيوبي سبعة لاعبين هم: محمد الشناوي،
ويلتقي الأهلي مع جيما بعد غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم، بأحد فنادق الإسكندرية تمهيدًا لخوض لقاء جيما، الذي يقام في السادسة مساء الجمعة.
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