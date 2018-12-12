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16 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة جيما الاثيوبي

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فريق الاهلي
كتب- محمد اللاهوني ورامي جمال

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، قائمة تضم 16 لاعبًا لخوض لقاء جيما الإثيوبي بعد غدٍ الجمعة في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وضمت القائمة شريف إكرامي، وعلي لطفي؛ وساليف كوليبالي، وأيمن اشرف، ومحمد هاني، وكريم نيدفيد؛ وحسام

عاشور، وهشام محمد، وعمرو السولية؛ وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ومحمد شريف، وميدو جابر، وناصر ماهر، ووليد سليمان؛ ومروان محسن.
يغيب عن الأهلي في مباراة جيما الإثيوبي سبعة لاعبين هم: محمد الشناوي،

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وسعد سمير، وأحمد فتحي، وعلي معلول، ومحمد نجيب، وصلاح محسن، للإصابة. فيما يغيب وليد أزارو للإيقاف.
ويلتقي الأهلي مع جيما بعد غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم، بأحد فنادق الإسكندرية تمهيدًا لخوض لقاء جيما، الذي يقام في السادسة مساء الجمعة.

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