رياضة | غدا.. القطن التشادي يصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. القطن التشادي يصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر وصول بعثة فريق القطن التشادى إلى القاهرة في الخامسة مساء غدا الخميس استعدادا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وستتوجه البعثة فور وصولها إلى القاهرة مباشرة إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق هناك بعدما قررت الجهات الأمنية نقل مباراة الزمالك والقطن لتقام بملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت .

ويخوض الزمالك تدريبه الأخير بالقاهرة غدا الخميس ويعلن السويسرى جروس قائمة المباراة عقب التدريب قبل السفر للإسكندرية صباح الجمعة وخوض المران الأخير مساءا بملعب برج العرب الذى سيستضيف اللقاء .