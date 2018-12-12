رياضة | عاجل.. تشكيل ريال مدريد أمام سيسكا موسكو بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد أمام سيسكا موسكو بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي سيسكا موسكو الروسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمي : كورتوا.
خط الدفاع : أودريوزولا ، فاييخو ، خافي سانشيز ، مارسيلو.
خط الوسط : فالفيردي ، يورينتي ، إيسكو ، أسينسيو ، ڤينيسيوس.
خط الهجوم : كريم بنزيما.
وبحسب نظام المسابقة، يبدأ بطل أوروبا مشاركته اعتباراً من الدور نصف النهائي حيث يلتقي الفائز من مباراة كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا وغوادلاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف، في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وعلى غرار ريال، يخوض روما مباراة هامشية في تشيكيا ضد فيكتوريا بلزن الذي يأمل في فوز ريال على سيسكا وتحقيق نتيجة إيجابية، لينال المركز الثالث وينتقل بالتالي الى "يوروبا ليغ" كونه يتخلف حاليا بفارق المواجهتين المباشرتين عن الفريق الروسي.
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