رياضة | عاجل.. تشكيل ريال مدريد أمام سيسكا موسكو بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد أمام سيسكا موسكو بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي سيسكا موسكو الروسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

‏حراسة المرمي : كورتوا.

خط الدفاع : أودريوزولا ، فاييخو ، خافي سانشيز ، مارسيلو.

خط الوسط : فالفيردي ، يورينتي ، إيسكو ، أسينسيو ، ڤينيسيوس.

خط الهجوم : كريم بنزيما.