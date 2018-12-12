كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط - Real Madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Real اليوم | Yalla Shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط - Real Madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Real اليوم | Yalla Shoot لن يدفع سانتياجو سولاري بتشكيل الأساسي ضد سسكا موسكو في الجولة السادسة من تشكيل مدرب الملكي تضمن ظهور البرازيلي فينيسيوس جونيور لأول مرة مع ريال مدريد في دوري الأبطال. وعاد مارسيلو لتشكيل ريال مدريد الأساسي بعد شفائه من الإصابة. وأتى التشكيل كاملا كالتالي.. حراسة المرمى: ثيبو كورتوا الدفاع: ألفارو أودريزولا – جافي سانشيز – خيسوس فاييخو – مارسيلو الوسط: ماركوس يورنتي – إيسكو – ماركو أسينسيو – فيديريكو فالفيردي الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور وضمن ريال مدريد وروما التأهل من المجموعة السادسة حيث يتصدر الأول المجموعة بـ12 نقطة، وروما الوصافة بـ9 نقاط. ويتصارع سسكا موسكو وفيكتوريا بلزن على المقعد المؤهل للدوري الأوروبي حيث يملك كلاهما 4 نقاط. لن يدفع سانتياجو سولاري بتشكيل الأساسي ضد سسكا موسكو في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا رابط - Real Madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Real اليوم | Yalla Shoot

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | رابط - Real Madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Real اليوم | Yalla Shoot على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .