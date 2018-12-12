رياضة | بعد تراجع المغرب.. وزير الرياضة يتحدث لـ "الخليج 365 الرياضي" عن تنظيم بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تراجع المغرب.. وزير الرياضة يتحدث لـ "الخليج 365 الرياضي" عن تنظيم بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف مصر من تنظيم بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بعد إعلان المغرب التراجع عن الترشح لتنظيم البطولة. وصرح وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي لقناة الرياضية المغربية الحكومية قائلا: "المغرب لن يقدم ترشيحه لإستضافة كأس أمم إفريقيا 2019". وكان الكاف قد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون في الأيام الماضية. وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة للفجر الرياضي "سيتم التنسيق مع اتحاد الكرة ودراسة الأمر خلال الساعات المقبلة وحسم الأمور بشأن تقديم الترشح لاستضافة كان ٢٠١٩". وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر قادرة على تنظيم كافة المحافل الدولية وستقدم الوزارة كل الدعم حال تنظيم البطولة". وكان موقع 360 المغربي قد كشف في وقت سابق أن مصدر مطلع أشار إلى أن المملكة الشمال إفريقية لن تتقدم لاستضافة أول نسخة من كأس الأمم بـ24 فريقا. وكان الكاف قد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون في الأيام الماضية.

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