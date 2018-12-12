رياضة | دومبيا يقلص الفارق للعين أمام ويلينجتون في افتتاح مونديال الأندية 3-2 (فيديو)

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نجح تونجو دومبيا لاعب فريق العين الإماراتي في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي تجمعه حاليا بويلينجتون في افتتاح مونديال الأندية. وأصبحت النتيجة 3-2 لصالح ويلينجتون.

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