رياضة | رابط كورة ستار .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم | يلا شوت kora star | تابع لايف يلا كورة اون لاين

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ننشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر كورة لايف اون لاين اليوم بتاريخ 12/12/2018 يلا شوت دوري أبطال أوروبا، يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره سسكا موسكو الروسي مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يهدف ريال مدريد في مواجهة اليوم إلى الثأر من سسكا، يعد هذا اللقاء بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الملكي بعد أن ضمن التأهل للدور التالي من المسابقة الأوروبية.

كورة لايف ستكون مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر تحصيل حاصل، يخوض ريال مدريد مباراة اليوم وهو في حالة جيدة نوعاً ما، خاصة أن الفريق حقق فوزاً صعباً في المبارا الأخيرة على حساب هويسكا بالدوري المحلي، ويسعى إلى رد الإعتبار أمام سسكا موسكو الذي هزمه بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في الأراضي الروسية، تأتي هذه المباراة وريال مدريد لا يزال يعاني على صعيد الأداء والنتائج، غير المستقرة في الفترة الأخيرة، حيث يقدم الفريق مستوى غير مقنع حتى الآن سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

تابع بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، جمعهم من 5 مباريات، حقق الفوز في 4 وخسر مرة واحدة، وأكد الملكي تأهله لدور 16 من دوري الأبطال، هو وروما الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويعمل مدرب الملكي سانتياجو سولاري على النهوض بالفريق والوصول إلى أقوى مستوى، قبل الإجازة الشتوية لكي يكون مستعداً لخوض غمار البطولات وهو بأفضل حال، كما يحتل ريال مدريد المركز الرابع في الليجا برصيد 26 نقطة، متأخراً بنقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد وإشبيلية. على الجهة الأخرى، يخوض سيسكا موسكو مباراة ريال مدريد اليوم، وهو في المركز الثالث في الدوري الروسي برصيد 30 نقطة، فهو يؤدي جيداً على المستوى المحلي، ويسعى سسكا إلى تقديم أفضل ما لديه في سانتياجو برنابيو، لأنه تبقى له فرصه في التأهل إلى الدوري الأوروبي، حيث يقبع الفريق في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساوياً مع فيكتوريا بلزن التشيكي، في حال خسارته، سوف تكون له أفضلية الأهداف، والخروج بنتيجة الفوز أو التعادل لضمان الوصول لبطولة اليوروبا ليغ. سيكون موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو مباشرة على الهواء في دوري أبطال أوروبا اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر وفلسطين، الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، وسيتم نقل اللقاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت HD 1 القطرية الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا، حيث سيتولى التعليق على مجرياتها المعلق المصري علي محمد علي.

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