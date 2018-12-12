كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العين يقلص الفارق أمام ويلينجتون بمونديال الأندية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Advertisements

سجل تسوكاسا شيوتاني لاعب العني الإماراتي الهدف الأول لفريقه أمام ويلينجتون النيوزيلندي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات كأس العالم للأندية بالإمارات. Advertisements



شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. العين يقلص الفارق أمام ويلينجتون بمونديال الأندية (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .