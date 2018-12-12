رياضة | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين لايف

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يستقبل فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق سيسكا موسكو الروسي اليوم الاربعاء الثاني عشر من شهر ديسمبر لعام 2018 ميلاديا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بث مباشر اليوم الأربعاء 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا .

ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي ريال مدريد، يتزين لاستقبال مباراة اليوم ضد فريق سيسكا موسكو ويرغب الميرينجي في تحقيق الفوز ومواصلة النتائج المميزة في الفترة الأخيرة، حيث فاز الريال في أخر مباراة له في الليجا على هويسكا بهدف نظيف سجله النجم الويلزي جاريث بيل، كما نجح ريال مدريد في التاهل الى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال اوروبا في مشوار الحفاظ على اللقب الرابع على التوالي، بعدما فاز على روما في قلب العاصمة الإيطالية بهدفين دون رد في الجولة الماضية وتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، رابط بث حي مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بث مباشر اليوم الأربعاء بث حي ولايف.

الضيف فريق سيسكا موسكو يرغب هو الاخر في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وانتظار تعثر فريق روما الايطالي في المباراة الأخرى، حيث يحتل الفريق الروسي سسكا موسكو المركز الثالث في المجموعة ويسعى لخطف المركز الثاني من ذئاب روما، ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الرابع في الدوري الاسباني برصيد 26 نقطة ويفصله 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو اليوم الأربعاء بدون تقطيع في بطولة تشامبيونز ليج.

وكالعادة ستبدا مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة 22:00 اليوم الأربعاء -12-2-2018 عبر قناة بي ان سبورتس الرياضية اتش دي 1 ، beIN SPORTS HD 1 ، مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بث مباشر اليوم الأربعاء 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا.

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