رياضة | عاجل.. ويلينجتون يضرب شباك العين بالهدف الثالث (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ويلينجتون يضرب شباك العين بالهدف الثالث (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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سجل ماريو ايليتش لاعب ويلينجتون النيوزيلندي الهدف الثالث لفريقه أمام العغين الإماراتي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات كأس العالم للأندية. Advertisements



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