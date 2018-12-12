رياضة | رئيس المقاصة يرفض بيع انطوي ويكشف عن صفقات الربع مليار جنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة يرفض بيع انطوي ويكشف عن صفقات الربع مليار جنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة ، بانه لا توجد نية للتفريط في خدمات اللاعب الغاني جون أنطوى مهاجم الفريق خلال انتقالات يناير ، رغم وجود عروض مغرية من أندية محلية وخارجية لضمه .

وأكد عبد السلام ، تمسكه بنجوم الفريق أنطوى وباولن فوافي وأحمد عادل عبد المنعم ، باعتبارهم الهيكل الاساسي للفريق بعد بيع الثنائي ايريك تراوري ومحمود وحيد الي ناديي بيراميدز والأهلي ، من أجل الاستمرار بالمربع الذهبي للدوري .

وكشف اللواء محمد عبد السلام ، عن صفقات الشتاء لتدعيم المقاصة وحقيقة بيع بعض لاعبي الفريق بربع مليار جنيه هذا الموسم ، وكشف تفاصيل اخري هامة ، خلال لقائه مع الاعلامي سيف زاهر في برنامج " ملعب on " الذى سوف يذاع الليلة على قناة "اون سبورت" في الثانية عشر صباحا .