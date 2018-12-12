رياضة | رابط يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر دوري ابطال اوروبا | كورة لايف | بث مباشر الاسطورة

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أعلن سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى عن القائمة التى سيخوض بها مباراة سيسكا موسكو الروسى، والمقرر إقامتها الثامنة مساء اليوم،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

راموس أبرز غيابات ريال مدريد ضد سيسكا موسكو

وشهدت قائمة ريال مدريد على عدد من الغيابات أبرزها سيرجيو راموس قائد الملكى بقرار فنى لمنحه قسطا من الراحة، خاصة وأن المباراة تحصيل حاصل للملكى، بجانب البرازيلى كاسيميرو وماريانو دياز وسيرجيو ريجيلون للإصابة. وضمت القائمة 19 لاعباً هم.. حراسة المرمى: كيلور نافاس، كاسيا، تيبو كورتوا الدفاع: كارفخال، فاييخو، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، خافى سانشيز خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردى، ماركوس لورينتي، أسينسيو، إيسكو الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور

يستضيف فريق ريال مدريد الإسبانى فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، سيسكا موسكو الروسى فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو". يخوض ريال مدريد مباراته ضد سيسكا موسكو متأهلاً بشكل رسمى إلى دور الـ16 بعد اعتلاء صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة عقب الفوز الذى حققه على روما بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، ويسعى لتأمين الصدارة بالانتصار على الفريق الروسى، اليوم. ويأمل سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد فى استمرار سلسلة الانتصارات ضد سيسكا موسكو بعد الفوز على فالنسيا وهويسكا بالدورى الأسبانى على الترتيب، والصعود إلى المركز الرابع بجدول مسابقة الليجا برصيد 26 نقطة متأخرًا بـ 5 نقاط عن المتصدر برشلونة برصيد 31 نقطة. على الجانب الأخر، يحل روما ضيفًا على فيكتوريا بلزن التشيكى فى نفس التوقيت، بملعب "سترونكوفي" وفى يده أيضًا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائى تشامبيونزليج، حيث إنه يحتل وصافة المجموعة خلفاً لريال مدريد برصيد 9 نقاط.

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