رياضة | ميلان وإشبيلية في مهمة محفوفة بالمخاطر بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان وإشبيلية في مهمة محفوفة بالمخاطر بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكفي ميلان الإيطالي التعادل أو الخسارة بفارق هدف على أرض أولمبياكوس اليوناني الخميس للتأهل إلى دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي فيما يبحث إشبيلية حامل اللقب خمس مرات عن الفوز لضمان عبوره.

ويحتل ميلان وصافة المجموعة السادسة بفارق نقطة عن ريال بيتيس الإسباني الذي ضمن تأهله، ويتقدم على أولمبياكوس بفارق ثلاث نقاط علما بأنه فاز عليه ذهاباً على أرضه 3-1 بثلاثية سجلها بين الدقيقتين 70 و79.

وضمن حتى الآن 13 نادياً تأهلهم إلى دور الـ32 وتبقى 11 بطاقة من المجموعات الـ12 ستحسم الخميس في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، ينضم إليها ثمانية أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري الأبطال، عرف منها حتى صباح الأربعاء بتوقيت وسط أوروبا بروج البلجيكي، إنتر ونابولي الإيطاليان، غلطة سراي التركي، بنفيكا البرتغالي وفالنسيا الإسباني.

ويتعين على أولمبياكوس الفوز على الفريق اللومباردي 2-صفر أو بفارق ثلاثة أهداف ليضمن بلوغ الأدوار الاقصائية. ويغيب عن أولمبياكوس الذي فسخ عقده مع لاعب الوسط الإيفواري المخضرم يايا توريه، مهاجمه المصري أحمد حسن "كوكا" المصاب بركبته.

وكان ميلان قد أفلت من ورطة أمام دوديلانج اللوكسمبورغي المتواضع عندما سجل أربعة أهداف في آخر 25 دقيقة وفاز 5-2، وهو قادر على تصدر مجموعته بحال فوزه وفشل بيتيس بحصد النقاط أمام مضيفه دوديلانج.

ويقدم ميلان بقيادة مدربه جينارو غاتوزو مستويات متفاوتة في الدوري المحلي، فصحيح أنه يحتل المركز الرابع، إلا أنه فاز مرة واحدة في آخر أربع مباريات في "سيري أ".

وضمنت تأهلها حتى الآن أندية باير ليفركوزن الألماني وزيوريخ السويسري في المجموعة الأولى، ريد بول سالزبورغ في المجموعة الثانية، زينيت سان بطرسبورغ في المجموعة الثالثة، دينامو زغرب الكرواتي وفنربخشة التركي المجموعة الرابعة، أرسنال الإنكليزي وسبورتينغ البرتغالي في المجموعة الخامسة وريال بيتيس تأهل عن المجموعة السادسة، اينتراخت فرانكفورت الألماني ولاتسيو الإيطالي (المجموعة الثامنة)، دينامو كييف الأوكراني (المجموعة الحادية عشرة) وتشلسي الإنكليزي الذي تأهل عن المجموعة الثانية عشرة والأخيرة.

أشبيلية للمتابعة في مسابقته المفضلة

وفي المجموعة العاشرة، يحتاج أشبيلية الإسباني (9 نقاط)، المتوج برقم قياسي في 2006 و2007 وبين 2014 و2016، إلى الفوز على ضيفه كراسنودار الروسي المتصدر برصيد 12 ليضمن تأهله على حساب ستاندار لياج البلجيكي (9) الذي يحل على آكهيسار التركي متذيل الترتيب دون نقاط.

وبحال تعادل أشبيلية وستاندار بعدد النقاط، يتأهل الفريق الأندلسي لتفوقه في المواجهات المباشرة. وتنازل أشبيلية عن صدارة الدوري الإسباني لبرشلونة نهاية الأسبوع الماضي بعد تعادله في آخر مباراتين مع ألافيس وفالنسيا.

وتبدو المنافسة نارية في المجموعة السابعة إذ يبتعد فياريال الإسباني نقطتين فقط عن سبارتاك موسكو الروسي الأخير.

ويكفي فياريال التعادل مع سبارتاك لحجز بطاقته كونه يتفوق في المواجهات المباشرة على رابيد فيينا (7 نقاط) الذي يستقبل رينجرز الإسكتلندي (6 نقاط) وتكفيه أيضاً نقطة التعادل للتأهل. في المقابل يتعين على رينجرز أو سبارتاك تحقيق الفوز لضمان التأهل.

وفي التاسعة أيضا، تتنافس أربعة أندية على البطاقتين وتبدو حظوظ غنك البلجيكي الأوفر اذ يتصدر (8 نقاط) بفارق نقطة عن بشيكتاش التركي ونقطتين عن مالمو السويدي وثلاث عن ساربسبورغ النرويجي.

وسيتأهل غنك وبشيكتاش بحال تفاديهما الخسارة مع ضيفيهما ساربسبورغ ومالمو اللذين لا بديل لهما عن الفوز لضمان العبور.

وفي المجموعة الثانية، يبدو سلتيك الإسكتلندي (9 نقاط) مرشحاً للحاق بريد بول سالزبورغ الوحيد مع تشيلسي وآينتراخت فرانكفورت الذي حقق العلامة الكاملة، إذ يكفيه نقطة أمام الفريق النمساوي وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الألماني الذي يستقبل روزنبورغ النرويجي متذيل الترتيب من دون أي نقطة. وفي الثالثة، يكفي سلافيا براغ التعادل مع زينيت لمرافقته إلى دور الـ32 على حساب كوبنهاغن الدنماركي.