رياضة | يلا شوت الجديد HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر Yalla Shoot | يلا شووت | بدون تقطيع لايف اون لاين

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يلا شوت الجديد HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر Yalla Shoot | يلا شووت | بدون تقطيع لايف اون لاين

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو الروسي بث مباشر يلا شوت في الجولة السادسةمن مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك مساء اليوم الأربعاء 12 ديسمبر، حيث يسعى حامل اللقب للوصول للثأر من الخسارة ذهاباً بعد ضمان صدارة المجموعة، تلك المباراة من المتوقع ان تشهد حضور جماهيري يتخطى الـ 80 ألف متفرج من جماهير نادي العاصمة الإسباني.

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يأتي توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا مساء اليوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب استاد سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن مباريات المجموعة السابعة، وستكون المباراة هي الثالثة أوروبياً للمدير الفني الأرجنتيني الجديد سولاري الذي يقود ريال مدريد عقب إقالة المدير الفني الإسباني لوبيتيجي فور الخسارة الثقيلة في الكلاسيكو من برشلونة بخماسية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا اليوم

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة السابعة برصيد 12 نقاط، ويأتي روما الإيطالي ثانياً بنفس بتسع نقاط، ولن يكون التعادل حاسماً في تأهل أحد الفريقين بعد ضمان الريال صدارة المجموعة وسسكا مقعداً في الدوري الأوروبي.

الريال وسسكا اون لاين

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو ينتظرها ملايين من عشاق الفريق الملكي في الوطن العربي، وذلك بعد انتعاشة الريال الأخيرة في الدوري الإسباني والفوز على هويسكا بهدف دون رد..

مباراة ريال مدريد وسسكا هي لقاء ثأري لفريق العاصمة الإسبانية بعد الهزيمة بهدف دون رد في روسيا في لقاء الذهاب، ومن المنتظر أن يخوض الريال مواجهة سسكا مساء الأربعاء بنفس تشكيل مباراة الفريق الماضية أمام هويكسا مع تواصل غياب مارسيلو. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا سوف نضع لكم رابط مشاهدة مباراة الريال وسسكا من يوتيوب، قبل بداية المباراة بدقائق، لا تنسوا تحديث المقال قبل بداية اللقاء.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الريال لخوض اللقاء كما يلي، حراسة المرمى: كيلور نافاس، خط الدفاع: سيرجيو راموس، ناتشو، ريجيلون، أودريوزولا، خط الوسط: كاسيميرو، تونى كروس، لوكا مودريتش، إيسكو، خط الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما. من الممكن أن يريح ريال مدريد عدد من اللاعبين في تلك المواجهة خاصة أنه الفريق ضامن المركز الأول في المجموعة بغض النظر عن نتائج اليوم. الحضور الجماهيري سيكون كبير في تلك المواجهة حيث المتوقع أن يصل الحضور الجماهيري إلي أكثر من 60 ألف خلال المباراة وسط أجواء حماسية كالعادة.

يلا شوت الجديد HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر Yalla Shoot | يلا شووت | بدون تقطيع لايف اون لاين