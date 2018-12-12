رياضة | كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو دوري الابطال | شاهد مباراة Real Madrid اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسسكا

وبإمكان المتابعين ألتقاط كل ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة ريال مدريد وسسكا من خلال الأقمار الصناعية هوت بيرد وعربسات وغيرها بكل سهولة.

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي 27500 IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي 27500 ARENA SPORT يوتلسات 11512 عمودي 30000 RTS Hot Bird 13 10971 أفقي 29700

من المتوقع أن يقود الهجوم كلاً من جاريث بيل وكريم بنزيما، ويأمل الريال في الثأر من هزيمة الذهاب أمام الفريق الروسي.

في حالة ظهور أي قنوات ناقله أخرى للقاء سوف نقوم نحن بإضافتها في هذا الموضوع، لكن إلي الآن لا يوجد أي قنوات عربية أخرى ناقلة للفاء على النايل سات أو العرب سات بشكل مجاني.

وبعد إقالة لوبيتيجي وتعيين سولاري بدلاً منه في منصب المدير الفني، حقق الفريق الملكي أربع انتصارات متتالية في ثلاث بطولات مختلفة، وتمكن من تسجيل 11 هدف ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد.

تلك القنوات تنقل دوري أبطال أوروبا والدوري الأسباني العديد من الدوريات الأوروبية الأخري بلغات مختلفة.

وتشهد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء تحديد الفريق رقم 16 المتأهل لثمن النهائي، والذي تحدده مواجهة شاختار ضد ليون.

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