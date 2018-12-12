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رياضة | كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو دوري الابطال | شاهد مباراة Real Madrid اليوم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة وسسكا موسكو دوري الابطال | شاهد مباراة Real Madrid اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو دوري الابطال | شاهد مباراة Real Madrid اليوم

نستعرض معكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسسكا موسكو الأربعاء 12 ديسمبر 2018 على ملعب البرنابيو، وذلك ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال اوروبا، وذلك بعد أيام من فوز ريال مدريد على هويسكا بهدف دون رد في .

وسيتقابل ريال مدريد أمام سسكا موسكو في تمام الساعة 21:00 مساءا بتوقيت ، 20:00 مساءا بتوقيت مصر، وستكون المباراة منقولة حصرياً من خلال قناة beIN SPORTS HD  بتغطية شاملة بالأستوديو التحليلي قبل وبعد انتهائها، وسيتولى التعليق على المواجهة المعلق علي محمد علي، وسوف نقوم بإضافة كافة القنوات الفضائية التي ستنقل اللقاء على الهواء عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسسكا

وبإمكان المتابعين ألتقاط كل ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة ريال مدريد وسسكا من خلال الأقمار الصناعية هوت بيرد وعربسات وغيرها بكل سهولة.

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي 27500
IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي 27500
ARENA SPORT يوتلسات 11512 عمودي 30000
RTS Hot Bird 13 10971 أفقي 29700

من المتوقع أن يقود الهجوم كلاً من جاريث بيل وكريم بنزيما، ويأمل الريال في الثأر من هزيمة الذهاب أمام الفريق الروسي.

في حالة ظهور أي قنوات ناقله أخرى للقاء سوف نقوم نحن بإضافتها في هذا الموضوع، لكن إلي الآن لا يوجد أي قنوات عربية أخرى ناقلة للفاء على النايل سات أو العرب سات بشكل مجاني.

وبعد إقالة لوبيتيجي وتعيين سولاري بدلاً منه في منصب المدير الفني، حقق الفريق الملكي أربع انتصارات متتالية في ثلاث بطولات مختلفة، وتمكن من تسجيل 11 هدف ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد.

تلك القنوات تنقل والدوري الأسباني العديد من الدوريات الأوروبية الأخري بلغات مختلفة.

وتشهد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء تحديد الفريق رقم 16 المتأهل لثمن النهائي، والذي تحدده مواجهة شاختار ضد ليون.

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو دوري الابطال | شاهد مباراة Real Madrid اليوم

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