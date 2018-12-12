رياضة | كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو دوري الابطال | شاهد مباراة Real Madrid اليوم

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كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو دوري الابطال | شاهد مباراة Real Madrid اليوم
نستعرض معكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسسكا موسكو الأربعاء 12 ديسمبر 2018 على ملعب البرنابيو، وذلك ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال اوروبا، وذلك بعد أيام من فوز ريال مدريد على هويسكا بهدف دون رد في الدوري الإسباني.
وسيتقابل ريال مدريد أمام سسكا موسكو في تمام الساعة 21:00 مساءا بتوقيت السعودية، 20:00 مساءا بتوقيت مصر، وستكون المباراة منقولة حصرياً من خلال قناة beIN SPORTS HD بتغطية شاملة بالأستوديو التحليلي قبل وبعد انتهائها، وسيتولى التعليق على المواجهة المعلق علي محمد علي، وسوف نقوم بإضافة كافة القنوات الفضائية التي ستنقل اللقاء على الهواء عبر الأقمار الصناعية المختلفة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسسكا
وبإمكان المتابعين ألتقاط كل ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة ريال مدريد وسسكا من خلال الأقمار الصناعية هوت بيرد وعربسات وغيرها بكل سهولة.
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|CBC Sport HD
|AzerSpace 46°E
|11135
|أفقي
|27500
|IRIB Varzich
|Badr 26°E
|11881
|أفقي
|27500
|ARENA SPORT
|يوتلسات
|11512
|عمودي
|30000
|RTS
|Hot Bird 13
|10971
|أفقي
|29700
من المتوقع أن يقود الهجوم كلاً من جاريث بيل وكريم بنزيما، ويأمل الريال في الثأر من هزيمة الذهاب أمام الفريق الروسي.
في حالة ظهور أي قنوات ناقله أخرى للقاء سوف نقوم نحن بإضافتها في هذا الموضوع، لكن إلي الآن لا يوجد أي قنوات عربية أخرى ناقلة للفاء على النايل سات أو العرب سات بشكل مجاني.
وبعد إقالة لوبيتيجي وتعيين سولاري بدلاً منه في منصب المدير الفني، حقق الفريق الملكي أربع انتصارات متتالية في ثلاث بطولات مختلفة، وتمكن من تسجيل 11 هدف ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد.
تلك القنوات تنقل دوري أبطال أوروبا والدوري الأسباني العديد من الدوريات الأوروبية الأخري بلغات مختلفة.
وتشهد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء تحديد الفريق رقم 16 المتأهل لثمن النهائي، والذي تحدده مواجهة شاختار ضد ليون.
كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو دوري الابطال | شاهد مباراة Real Madrid اليوم
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