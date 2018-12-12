رياضة | ويلينجتون يخطف العين بهدف ثاني في افتتاح مونديال الأندية (فيديو)

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نجح فريق ويلجينتون في تسجيل الهدف الثاني في شباك العين الإماراتي، في المباراة التي تقام بينهما في افتتاح مباريات مونديال الأندية. وسجل ويلجينتون الهدف الثاني في الدقيقة 14 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-0.

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