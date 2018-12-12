رياضة | 16 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر لها السادسة مساء بعد غد الجمعة في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وضمت القائمة كلا من :-
حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي.
خط الدفاع: محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، ميدو جابر، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر.
خط الهجوم: مروان محسن.
المستبعدين :-
محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وصلاح محسن للإصابة ووليد أزارو للإيقاف.
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