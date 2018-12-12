رياضة | kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | ريال مدريد ضد سسكا

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kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | ريال مدريد ضد سسكا

يستضيف فريق ريال مدريد , بطل أوروبا , مساء اليوم الأربعاء , نظيره فريق سسكا موسكو , في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا , في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” سانتياجو برنابيو ” .

فريق ريال مدريد الذي تأهل كمتصدر عن المجموعة السابعة يمتلك 12 نقطة , في حين يأتي فريق سسكا موسكو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بنفس رصيد فيكتوريا بلزن رابعاً , بينما ياتي روما في المركز الثاني برصيد 9 نقاط .

ويسعى فريق ريال مدريد في هذا اللقاء الى إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة وإنهاء هذا الدور بإنتصار , في حين يتطلع فريق سسكا موسكو للخروج نتيجة إيجابية للتأهل للدوري الأوروبي .

وستقام المباراة الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين سوف تقام المباراة الساعة 7:55 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .

وستقام الساعة 6:55 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 5:55 بتوقيت موريتانياوغرينيتش , الساعة 9:55 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على قناة ( بي إن سبورت 1 ) , وسيعلق عليها المعلق ( علي محمد علي ).

kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | ريال مدريد ضد سسكا