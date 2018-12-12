رياضة | ويلنيجتون يسجل الهدف الأول في مرمى العين في افتتاح مونديال الأندية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ويلنيجتون يسجل الهدف الأول في مرمى العين في افتتاح مونديال الأندية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح الأرجنتيني ماريو بارسيا لاعب فريق ويلينجتون في تسجيل الهدف الأول في شباك العين الإماراتي، في المباراة التي تقام بينهما في افتتاح مباريات مونديال الأندية.
وسجل ويلجينتون الهدف الاول في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
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