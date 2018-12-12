رياضة | هل طلب الزمالك ضم "صخرة الأهلي" مقابل مليون إسترليني؟.. أمير مرتضي يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل طلب الزمالك ضم "صخرة الأهلي" مقابل مليون إسترليني؟.. أمير مرتضي يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك والمتحدث باسم الجهاز الفني، عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا، حول مفاوضات فريقه مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون، لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أمير مرتضى منصور في تصريحات صحفية أن أنباء مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي وتقديم عرض للاعب بقيمة مليون إسترليني لضمه غير صحيحة، والنادي لم يقدم عرض بهذه القيمة لـ"حجازي".

وذكرت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، أن الزمالك قدم عرضًا لضم أحمد حجازي، بمقدار مليون استرليني لضمه خلال ميركاتو الشتاء المقبل.

وكشفت تقارير أيضًا برغبة الأهلي في استعادة أحمد حجازي لصفوف الفريق خلال الموسم الجاري، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.