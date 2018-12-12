الان تتابع بالصور.. الصقري يتوج أبطال وقت اللياقة لكرة الطاولة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 :

توج نائب رئيس مجلس ادارة شركة لجام للرياضة الاستاذ /علي الصقري و رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد العزيز بن فهد السعيد، الفائزين ببطولة وقت اللياقة لكرة الطاولة 2018م، والتي أقيمت في مركز التعاون بمدينة الرياض في نسختها السادسة، بحضور أمين عام الاتحاد الاستاذ/ ياسر الحبيش والدكتور محمد سالم مدير عام الادارة الرياضية والاستاذ / علي القرني مدير العلاقات العامة و الاستاذ فضول عربي مسؤول الانشطة الرياضة

شارك في البطولة 330 لاعبا من مختلف مراكز مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة والدوادمي وتبوك وبالامارات العربية (دبي) استمرت على مدار 3 أيام ،حيث حقق اللاعب فهد الحوطي (مركز التعاون) على المركز الأول وحلّ اللاعب أحمد الغامدي من (مركز الواحة) ثانيا وحقق اللاعب عبد العزيز شكري من (مركز الواحة) المركز الثالث ، وشهدت البطولة تحكيماً وطنيا بقيادة الحكمين فهد الدلبحي وعمر المهنا، وفي نهاية الحفل كرم كل من الاستاذ علي الصقري نائب مجلس ادارة شركة والاستاذ عبد العزيز بن فهد السعيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الحكام واللاعبين

من جهته أكد عبد العزيز بن فهد السعيد أن مراكز وقت اللياقة هي سبّاقة دائمًا لإقامة مثل هذه البطولات المنظمة وذلك لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، معتبراً أندية وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشاراً وتوسعاً، وتقديم خدمة مميزة للمجتمع ،ومن جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد العزيز بن فهد السعيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية والتي تهدف لدعم الرياضة بكافة أنوعها في السعودية ، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة، مشيداً بدور (وقت اللياقة) في تفعيل هذا الجانب وإقامتها لمثل هذه البطولات التي تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب وضمها للأندية ومن ثم المنتخبات الوطنية.