شكرا لقرائتكم خبر عن «كوليبالي» ينتظم في مران الأهلي الجماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، عصر اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وتخلص كوليبالي من الإصابة في كاحل القدم والتي تعرض لها في مران الفريق، صباح الجمعة الماضي.
ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي المقرر لها، الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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