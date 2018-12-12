تأجيل مباراتين في الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة المحترفين لكرة القدم الفرنسية، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراتين كانتا مقررتين يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك بناء على طلب من السلطات المحلية بسبب "الوضع الحالي وتكليف قوات الأمن بمهام أخرى" في البلد الأوروبي.

وطالبت مقاطعة ألب-ماريتيز بتأجيل مباراة نيس وسانت إتيان، التي كانت مقررة يوم الجمعة 14 ديسمبر/كانون الأول، في إطار الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي نظرا لأن قوات الأمن تقوم بمهام أخرى.

ولنفس السبب، طلبت السلطات في مقاطعة لوار أتلانتيك تأجيل مباراة نانت ومونبلييه، التي كان من المقرر خوضها السبت المقبل.

وستحدد لجنة المسابقات في رابطة الدوري الفرنسي موعدا للمباراة الثانية، بينما في حالة المباراة الأولى، تقوم بدراسة إمكانية إقامة اللقاء مساء الأحد لتجنب المزيد من التأجيل.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد تأجيل 6 مباريات من دوري الدرجة الأولى، بسبب احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، وسيتم خوضها أخيرًا يومي 15 و16 يناير/كانون ثان المقبل.

وبالإضافة إلى هذه الاحتجاجات وقع هجوم أمس الثلاثاء في أحد أسواق أعياد الميلاد في ستراسبورج شرقي فرنسا، مما دفع الحكومة إلى إصدار مرسوم يقضي بإعلان حالة التأهب إزاء خطر الإرهاب في البلد الأوروبي، وانتشار أمني كبير لمطاردة منفذ الهجوم الذي لا يزال هاربا وقد يعبر الحدود إلى أي بلد آخر.