شكرا لقرائتكم المقاصة يتمسك بأنطوى وعادل عبد المنعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة ، بأنه لا توجد نية للتفريط في خدمات اللاعب الغاني جون أنطوى مهاجم الفريق خلال انتقالات يناير ، رغم وجود عروض مغرية من أندية محلية وخارجية لضمه. وأكد عبد السلام، تمسكه بنجوم الفريق أنطوى وباولن فوافي وأحمد عادل عبد المنعم ، باعتبارهم الهيكل الاساسي للفريق بعد بيع الثنائي ايريك تراوري ومحمود وحيد الي ناديي بيراميدز والأهلي ، من أجل الاستمرار بالمربع الذهبي للدوري.

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