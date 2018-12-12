حارس إشبيليه يتفوق على نجوم الليجا

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جدة - عمرو شويل تفوق التشيكى توماس فاتشيك حارس إشبيليه على نجوم الدورى الإسبانى، بعد أن حصد اليوم الأربعاء، جائزة أفضل لاعب فى الليجا عن شهر نوفمبر الماضى.

واستفاد فاتشيك من الإصابة التى تعرض لها النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى خلال مواجهة الفريق الأندلسى، والتى أبعدته عن المشاركة فى المباريات لفترة وصلت إلى 3 اسابيع.

وتألق فاتشيك خلال الشهر الماضى مع إشبيليه، حيث لم تسكن شباكه سوى هدف وحيد فى 3 مباريات، ساعدت على تقدم إشبيليه فى جدول التريب، حيث يحتل المركز الثانى حاليا برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.