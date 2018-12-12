شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم 16 لاعباً فقط لمواجهة جيما الأثيوبي فى دورى الأبطال..ويستبعد 7 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد يوسف المدير الفني للأهلى قائمة فريقه التى تواجه جيما الاثيوبي، فى المواجهة المقرر لها فى السادسة مساء بعد غد الجمعة في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى اقتصرت على 16 لاعبا فقط بسبب عدم وجود العدد الكافى من اللاعبين لاستكمال قائمة الـ18 فى اللقاء.

وضمت القائمة كلا من : حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي، خط الدفاع: محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، ميدو جابر، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر، وخط الهجوم: مروان محسن.

فيما تم استبعاد كلا من :محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وصلاح محسن للإصابة ووليد أزارو للإيقاف، وكان الأهلى قد قيد 23 لاعباً بقائمته الافريقية