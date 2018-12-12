شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سموحة 0 - 0 الاتحاد السكندرى فى شوط أول ضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سموحة والاتحاد السكندري التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وغابت الاثارة والمتعة عن أحداث أول 45 دقيقة من عمر اللقاء، لاسيما وأن فريق سموحة كان الأكثر استحواذًا على الكرة وشن هجمة واحدة بها خطورة عن طريق محمود السيد إلا أن الهاني سليمان نجح في التصدى للكرة والحفاظ على نظافة شباكه.

كما شهد اللقاء حدوث مشادة بالأيدي بين الجماهير التى تواجدت في مدرجات زعيم الثغر، تم فض الاشتباك سريعًا بعد تدخل بعض المتواجدين.

وضم تشكيل سموحة.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، الدفاع: أمير عابد - سيد فريد - محمود عزت - محمود منصور، الوسط: محمود سيد - أحمد حمص - إسلام صالح، الهجوم: أوميد أوكيرى - محمد حمدى ذكى - ديريك نسيبامبى

بينما ضم تشكيل الاتحاد.. حراسة المرمى: الهانى سليمان، الدفاع: كريم الديب - محمد بازوكا - محمود رزق - محمود شعبان، الوسط: محمد ناصف - نور السيد - ديديه كوريه، الهجوم: رزاق سيسيه - بناهينى - خالد قمر.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 2 وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 تعادل فى 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.