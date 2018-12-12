شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام : متمسكون ببقاء أنطوى حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة ، بأنه لا توجد نية للتفريط في خدمات اللاعب الغاني جون أنطوى مهاجم الفريق خلال انتقالات يناير، رغم وجود عروض مغرية من أندية محلية وخارجية لضمه . وأكد عبد السلام، تمسكه بنجوم الفريق أنطوى وباولن فوافي وأحمد عادل عبد المنعم ، باعتبارهم الهيكل الاساسي للفريق بعد بيع الثنائي ايريك تراوري ومحمود وحيد الي ناديي بيراميدز والأهلي ، من أجل الاستمرار بالمربع الذهبي للدوري .

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