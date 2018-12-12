شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى : الكاراتيه جعلنى "وزيراً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن ممارسته للعبة الكاراتيه وقت كان ضمن فريق نادى الزمالك والمنتخب أيضا جعلته وزيرا للشباب والرياضة .

وقال وزير الرياضة أن حبه للعبة الكاراتيه جعلته يتجه لدراسة المجال الذى يحبه ويتفوق فيه وهو كلية التربية الرياضية والتى تفوق فيها وتدرج فى المناصب على المستويين الفنى والإدارى والأكاديمى حتى وصل إلى منصب وزير قائلا " ممارسة الكاراتيه جعلتنى وزيرا "

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن ممارسته للعبة الكاراتيه تٌعد مرحلة هامة فى حياته ، ونقطة فارقة فيها، حيث أثرت فى عدة أسس ونواحى تربوية فضلا عن جوانب خاصة بالإحترام و التعامل مع المحيطين .

وأضاف صبحى أنه انضم لمنتخب الكاراتيه عندما كان لاعبا لفريق الزمالك ، كما شغل منصب مدير فنى لفريق النادى ، ورئيس جهاز اللعبة فى القلعة البيضاء بالإضافة إلى حكم للكاراتيه و سكرتير منطقة الجيزة للعبة